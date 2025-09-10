Meer dan 13.000 gevangenen ontsnapt tijdens Nepalese protesten

KATHMANDU (ANP/AFP) - Tijdens de protesten in Nepal zijn door het hele land meer dan 13.500 gevangenen ontsnapt, volgens een woordvoerder van de politie. Ook zouden er drie politiemensen zijn omgekomen.

De Nepalese legerleider Ashok Raj Sigdel heeft overleg gevoerd met "een afvaardiging van Gen Z", zei een legerwoordvoerder. Met "Gen Z" bedoelt hij de demonstrerende jongeren, die de straat opgingen vanwege een verbod op sociale media en aanhoudende corruptie in het land. Er vielen zeker 25 doden bij het protest.

Het socialemediaverbod werd ingetrokken en premier Khadga Prasad Sharma Oli stapte op vanwege de protesten. De demonstranten willen dat voormalig opperrechter Sushila Karki interim-premier wordt. Tegen de Indiase tv-zender CNN-News 18 zei ze dit verzoek van de jongeren te hebben geaccepteerd.