ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan 13.000 gevangenen ontsnapt tijdens Nepalese protesten

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 17:24
anp100925169 1
KATHMANDU (ANP/AFP) - Tijdens de protesten in Nepal zijn door het hele land meer dan 13.500 gevangenen ontsnapt, volgens een woordvoerder van de politie. Ook zouden er drie politiemensen zijn omgekomen.
De Nepalese legerleider Ashok Raj Sigdel heeft overleg gevoerd met "een afvaardiging van Gen Z", zei een legerwoordvoerder. Met "Gen Z" bedoelt hij de demonstrerende jongeren, die de straat opgingen vanwege een verbod op sociale media en aanhoudende corruptie in het land. Er vielen zeker 25 doden bij het protest.
Het socialemediaverbod werd ingetrokken en premier Khadga Prasad Sharma Oli stapte op vanwege de protesten. De demonstranten willen dat voormalig opperrechter Sushila Karki interim-premier wordt. Tegen de Indiase tv-zender CNN-News 18 zei ze dit verzoek van de jongeren te hebben geaccepteerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

shutterstock_2518089549

6 trucs om je keuken langer schoon te houden (volgens professionele schoonmakers)

Loading