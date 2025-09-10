Deze ‘slaapschakelaar’ bouwt spieren op, verbrandt vet en houdt je brein scherpt

Een goede nachtrust doet wonderen, en nu weten we iets beter waarom: slaap zet een soort biologische schakelaar om die je lichaam opknapt. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.

De wetenschappers zoomden in op twee groepen zenuwcellen in de hypothalamus (een klein deel van de hersenen dat hormonen regelt). Deze cellen werken samen om groeihormoon aan te sturen. Dat hormoon is cruciaal voor het maken van eiwitten, het afbreken van vet en het in balans houden van suiker in je bloed.

Wat opvalt: droomslaap (REM-slaap, waarin je vaak droomt) en diepe slaap (NREM, de rustige fase) doen het elk op hun eigen manier. In droomslaap geven stimulerende cellen krachtige stoten groeihormoon af, terwijl remmende cellen zorgen voor evenwicht. Bij diepe slaap gaat het rustiger: de stimulerende cellen worden een beetje actiever, maar de remmende nemen juist gas terug. Zo bouwt je lijf gestaag op, zonder pieken.

Groeihormoon helpt je ook wakker worden. Het stimuleert cellen in de locus coeruleus (het 'wakkerheidscentrum' in je hersenen), zodat je na een goede nacht fris opstaat. Bij muizen zonder werkende receptoren voor dit hormoon werkte dat minder goed; ze werden moeilijker wakker.

Wat betekent dit voor je gezondheid?

Groeihormoon boost spieren , smelt vet weg en houdt suikerlevels stabiel, wat leidt tot een fitter lichaam. Sporters wisten al langer dat een goede slaap de sleutel is tot topprestaties. Maar slaaptekort gooit roet in het eten. Mensen die te weinig slapen, lopen meer risico op diabetes, overgewicht en hartproblemen, precies wat groeihormoon normaal voorkomt.

Deze ontdekking is ook handig om ziektes de bestrijden. Zo kunnen misschien nieuwe behandelingen tegen slaapklachten of stofwisselingsproblemen worden ontwikkeld. Door te snappen hoe het werkt, kunnen experts misschien ook hulpmiddelen maken die je natuurlijke herstel ondersteunen, zonder je slaap te verstoren.