Meer dan 160.000 kippen geruimd om vogelgriep in Dodewaard

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 15:54
anp221025196 1
DODEWAARD (ANP) - Ongeveer 161.000 kippen op een bedrijf in het Gelderse Dodewaard worden afgemaakt omdat er vogelgriep is vastgesteld. Dit meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).
Vorige week werd al een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld na een besmetting in het Drentse Gasselternijveenschemond.
In een zone van 10 kilometer om het besmette bedrijf in Dodewaard liggen 25 andere pluimveebedrijven. Daar is per direct een vervoersverbod ingesteld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het bedrijf in Dodewaard is een legkippenopfokbedrijf, waar jonge hennen blijven tot ze klaar zijn om eieren te leggen.
