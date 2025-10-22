Turner Hashimoto wint voor derde keer WK-goud in meerkamp

JAKARTA (ANP) - Turner Daiki Hashimoto uit Japan heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel op de meerkamp gewonnen. De Japanner kwam na een stabiele ronde langs de zes toestellen uit op een totaal van 85,131 punten. Daarmee bleef hij de Chinees Zhang Boheng (84,333) voor. De Zwitser Noe Seifert greep verrassend brons: 82,831.

Hashimoto's landgenoot Shinnosuke Oka, de olympisch meerkampkampioen van 2024, kwam door een val op vloer uiteindelijk niet verder dan de vijfde plek (81,797).

Casimir Schmidt slaagde er eerder deze week niet in zich te plaatsen voor de meerkampfinale. Schmidt eindigde als 28e in de kwalificaties en was daarmee vierde reserve voor de eindstrijd.