Meer dan 200.000 betogers in Tel Aviv eisen einde Gaza-oorlog

TEL AVIV (ANP/AFP) - In Tel Aviv hebben meer dan 200.000 Israëliërs gedemonstreerd om een akkoord voor de gijzelaars in de Gazastrook en een einde aan de oorlog in Gaza te eisen. Eerder op de dag waren er verspreid door Israël al stakingen en protesten, onder meer met wegblokkades. Ruim dertig mensen werden aangehouden. In Jeruzalem werd het waterkanon ingezet tegen demonstranten.

Volgens het organiserende forum van nabestaanden van de gijzelaars was het de bedoeling om Israël lam te leggen. Zondag is de eerste werkdag van de week.

De organisatoren willen niet dat Israël het plan doorzet om Gaza-Stad te veroveren. "De Israëlische regering heeft nooit een serieuze poging gedaan om de gijzelaars vrij te laten via een allesomvattende overeenkomst", zei Einav Zangauker, moeder van een van de twintig nog in leven zijnde gijzelaars in de Gazastrook.

Premier Benjamin Netanyahu bekritiseerde het protest, dat volgens hem Hamas versterkt en ervoor zorgt dat de gruwel van 7 oktober "zich keer op keer kan herhalen".