VS verstrekken geen visa meer aan mensen uit Gaza

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben de toegang via bezoekersvisa voor personen uit de Gazastrook tot nader order stopgezet, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Sommige organisaties die betrokken zijn bij het verkrijgen van de visa zouden nauwe banden hebben met de Palestijnse beweging Hamas, volgens Washington een terroristische organisatie.

"We zullen geen partnerschappen aangaan met groepen die banden hebben met Hamas of ermee sympathiseren", zei Rubio zondag tegen CBS News.

Rubio zei niet hoeveel van deze visa er recentelijk zijn afgegeven. Ook maakte hij niet duidelijk of de stop alleen geldt voor nieuwe visa of ook voor reeds afgegeven visa.

Volgens The New York Times is het besluit ingegeven door uitspraken van de radicaal-rechtse activiste Laura Loomer, een aanhanger van president Donald Trump. "Waarom komen er islamitische indringers de VS binnen onder de regering-Trump?" schreef Loomer vrijdag op X, waar ze ruim 1,75 miljoen volgers heeft.