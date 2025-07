Meer dan 35 graden in De Bilt, officieel een zeer hete dag

DE BILT (ANP) - De temperatuur op het hoofdstation in De Bilt steeg dinsdag tot boven de 35 graden. Om 15.50 uur werd het 35,3 graden in De Bilt, waarmee het officieel een zeer hete dag is, meldt Weeronline.

Op zeer hete dagen ligt de maximumtemperatuur op of boven de 35 graden. Het is pas de elfde keer dat dit gebeurt op het hoofdstation in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1901.

Dinsdag is de warmste 1 juli ooit gemeten. Daarnaast was in Eindhoven sprake van de eerste regionale hittegolf van het jaar. Als de temperatuur woensdag ook tot 30 graden stijgt in De Bilt, is er een officiële hittegolf.