Ziekenhuis Erasmus MC geeft Europese subsidie terug

ROTTERDAM (ANP) - Het universitair medische centrum Erasmus MC in Rotterdam zal ongeveer 335.000 euro aan Europese subsidies teruggeven aan de EU. Voor de aanvraag had het ziekenhuis een speciaal bedrijf ingehuurd, Percuros, maar dat is in opspraak gekomen door mogelijke fraude.

Het gaat om onderzoeksprojecten van de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van het Erasmus MC. Volgens het academische ziekenhuis is het niet zeker dat al het werk waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is gedaan. Daardoor is het niet duidelijk of het ziekenhuis voldoet aan alle voorwaarden voor de subsidies. "Dit is onacceptabel en druist in tegen de kernwaarden van Erasmus MC", laat de instelling dinsdag weten.

Percuros, inmiddels failliet, werkte ook voor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Bij het aanvragen van subsidies werkten medewerkers van dat ziekenhuis op papier voor instellingen uit het buitenland, bleek uit onderzoek. Daardoor kon het LUMC hogere subsidies krijgen.