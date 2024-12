Meer dan 50.000 euro opgehaald voor slachtoffers Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De lokale vrijwilligersorganisatie Lichtpuntjes van Mariahoeve heeft tot nu toe meer dan 50.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp. Dat staat op de actiepagina waar donaties kunnen worden gegeven.

Lichtpuntjes van Mariahoeve ondersteunt de bewoners die door de explosies alles zijn kwijtgeraakt. De organisatie levert in samenwerking met andere lokale organisaties zaken als voedsel, medicijnen en kleding.

De organisatie toonde zich dankbaar over de opbrengst: "In nog geen vijf uur de helft van het doel bereikt. Wij zijn er stil van. Iedereen die iets gedoneerd heeft, groot of klein, woorden schieten tekort, bedankt."