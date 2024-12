Van Zanen: 2 gewonden explosies Den Haag zijn er slecht aan toe

DEN HAAG (ANP) - Van de vier gewonde slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag zijn twee er "slecht aan toe". Dat zei burgemeester Jan van Zanen zaterdagavond. "Althans, die hebben het slecht. En met twee gaat het naar omstandigheden goed."

Eerder op de middag was al duidelijk dat zeker een van de gewonden er niet goed aan toe was.

Er was ook een gewonde die nagekeken is door een ambulancedienst, maar die niet naar het ziekenhuis hoefde. In totaal zijn er vijf lichamen geborgen. Rond 18.00 uur vonden reddingswerkers iemand die nog in leven was.