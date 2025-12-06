Meer dan 900 doden door noodweer in Indonesië

BANDA ATJEH (ANP/AFP) - Het dodental door het noodweer op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot boven de 900. Er worden nog steeds honderden mensen vermist.

Zware regenval tijdens het moessonseizoen en twee tropische cyclonen hebben zware overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt in Sri Lanka, Indonesië, Thailand, Vietnam en Maleisië. Daarbij zijn tot dusver 1790 doden gevallen. De Indonesische rampendienst meldt nu 908 doden op Sumatra en 410 vermisten.

Op het Indonesische eiland, waar cycloon Senyar overheen raasde, zijn complete dorpen verwoest en is ook veel infrastructuur weggespoeld. Volgens de gouverneur van de provincie Atjeh op Sumatra, Muzakir Manaf, dreigt nu hongersnood op het eiland. "Mensen gaan niet dood van de overstromingen, maar van de honger", verklaarde hij. Van delen van de regio Atjeh-Tamiang is niets meer over, aldus de gouverneur. "Veel dorpen en districten zijn alleen nog maar namen."