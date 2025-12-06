ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan 900 doden door noodweer in Indonesië

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 13:56
anp061225074 1
BANDA ATJEH (ANP/AFP) - Het dodental door het noodweer op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot boven de 900. Er worden nog steeds honderden mensen vermist.
Zware regenval tijdens het moessonseizoen en twee tropische cyclonen hebben zware overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt in Sri Lanka, Indonesië, Thailand, Vietnam en Maleisië. Daarbij zijn tot dusver 1790 doden gevallen. De Indonesische rampendienst meldt nu 908 doden op Sumatra en 410 vermisten.
Op het Indonesische eiland, waar cycloon Senyar overheen raasde, zijn complete dorpen verwoest en is ook veel infrastructuur weggespoeld. Volgens de gouverneur van de provincie Atjeh op Sumatra, Muzakir Manaf, dreigt nu hongersnood op het eiland. "Mensen gaan niet dood van de overstromingen, maar van de honger", verklaarde hij. Van delen van de regio Atjeh-Tamiang is niets meer over, aldus de gouverneur. "Veel dorpen en districten zijn alleen nog maar namen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

shutterstock_2696299215

De geneeskracht van seks: zo helend is intimiteit

ANP-543099783

De geluksmythe: de dingen waarvan je denkt gelukkig te worden, maken je niet gelukkig

generated-image (13)

Vier tikkende tijdbommen onder de Amerikaanse economie

253611785_m

Dit was mogelijk de échte oorzaak van de Zwarte Dood

ANP-543106762

Deze handgebaren maken je meteen overtuigender in een gesprek, blijkt uit studie

Loading