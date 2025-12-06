PI Vught wil aangifte doen na gijzeling, medewerkers ongedeerd

VUGHT (ANP) - De PI Vught is van plan aangifte te doen, nadat vrijdag op een afdeling van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) drie medewerkers werden gegijzeld door een gedetineerde. Dit meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zaterdag.

De gedetineerde is vrijdag aangehouden. Een van de drie medewerkers kon volgens de DJI tussentijds in veiligheid worden gebracht, de andere twee volgden later. Hen is nazorg geboden en het gaat "naar omstandigheden goed met ze".

De gedetineerde zou volgens meerdere media Corné H. zijn. Hij werd een jaar geleden veroordeeld tot negen maanden cel en tbs voor het urenlang vasthouden van mensen in een café in Ede. De straf viel lager uit dan de eis, omdat de rechters wilden dat de man zo snel mogelijk aan zijn tbs-behandeling kon beginnen. Uit gesprekken met een psycholoog en psychiater bleek dat de actie van de man een schreeuw om hulp was. Klaarblijkelijk was er nog geen plek in de tbs-kliniek voor de man beschikbaar.