Meer dan duizend arrestaties na rellen in VK

LONDEN (ANP) - De Britse politie heeft meer dan duizend arrestaties verricht in verband met de rellen van de afgelopen weken. "We hadden al aangegeven dat we snel zouden optreden en dit soort criminaliteit niet zouden toestaan", zegt de raad van politiechefs (NPCC) op X.

De rellen vonden plaats na een dodelijke steekpartij in het Engelse Southport. Daar waren drie meisjes omgekomen door een steekincident tijdens een dansklas. Vervolgens begon online onjuiste informatie te circuleren over de afkomst van de verdachte.

De onrust leidde op meerdere plaatsen in het land tot gewelddadige ongeregeldheden. De autoriteiten zijn inmiddels begonnen met het op grote schaal vervolgen van verdachten.