Griekspoor verliest na Montreal ook in Cincinnati in eerste ronde

CINCINNATI (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld. De 28-jarige Nederlander verloor in de eerste ronde van het masterstoernooi van Cincinnati in drie sets van de Amerikaan Alex Michelsen: 1-6 7-5 2-6. Een week eerder strandde Griekspoor bij het masterstoernooi van Montreal ook in de eerste ronde, toen tegen de Italiaan Lorenzo Sonego.

Griekspoor, die vorige maand meedeed aan de Olympische Spelen in Parijs, is op de wereldranglijst teruggezakt naar de 41e plek. Michelsen, de mondiale nummer 57, neemt het in de tweede ronde op tegen de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner.

De tennissers zijn in voorbereiding op de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van dit jaar begint over een kleine twee weken.