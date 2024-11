Meer dan honderd doden bij aanvallen Israël in Gaza en Libanon

GAZA-STAD/BEIROET (ANP/RTR) - Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn vrijdag 68 mensen omgekomen, melden lokale gezondheidsautoriteiten tegenover persbureau Reuters. Libanon meldt dat daar bij verschillende aanvallen door het Israëlische leger 53 doden zijn gevallen.

Volgens de medici in Gaza vond een van de aanvallen plaats bij een school in Nuseirat waar gevluchte Palestijnen worden opgevangen. Al Jazeera meldt dat bij die en andere aanvallen tientallen kinderen om zijn gekomen. Israël zegt dat het gewapende Hamasstrijders heeft gedood, maar gaf geen reactie op de berichten dat het een school had aangevallen. In Libanon werd het oosten zwaar getroffen, vooral in de regio Baalbek-Hermel, waar Hezbollah sterk is vertegenwoordigd, vielen daarbij veel doden.

De aanvallen bemoeilijken de onderhandelingen over een staakt-het-vuren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak daar vrijdag over met de Israëlische minister van Strategische Zaken Ron Dermer. Maar de premier van Libanon Najib Mikati liet vrijdag weten dat Israël zo'n staakt-het-vuren dwarsboomt door Libanon aanhoudend aan te vallen. Eerder deze week leek het erop dat Israël en Hezbollah een staakt-het-vuren zouden kunnen bereiken. Mikati zei toen goede hoop te hebben dat zo'n bestand er snel kon komen.