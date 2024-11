VS schroeven militaire inzet in Midden-Oosten op

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten gaan extra militaire middelen inzetten in het Midden-Oosten. Het Pentagon kondigde vrijdag aan onder meer extra afweersystemen tegen ballistische raketten en B-52-bommenwerpers naar de regio te sturen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaf in de verklaring meteen een waarschuwing aan Iran. "Mochten Iran en zijn bondgenoten de situatie aangrijpen om Amerikaanse manschappen of belangen in de regio aan te vallen, dan zullen de Verenigde Staten elke maatregel nemen die nodig is om onze mensen te verdedigen", aldus het bericht.

De mededeling volgt op de levering van een geavanceerd raketafweersysteem aan Israël afgelopen maand, de Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD). Het systeem wordt beheerd door Amerikaanse troepen in de regio. Het nieuwe materiaal komt volgens een woordvoerder van het Pentagon "in de komende maanden" aan.