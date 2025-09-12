ECONOMIE
Ontslag werknemer beursbedrijf Nasdaq na bericht over dood Kirk

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 22:00
anp120925177 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Beursbedrijf Nasdaq heeft een werknemer ontslagen die een bericht op sociale media had geplaatst waarin de moordaanslag op de conservatieve politieke activist Charlie Kirk werd bejubeld. Volgens Nasdaq is er een zerotolerancebeleid voor werknemers rond het aanmoedigen of verheerlijken van geweld.
De vrouw werkte in een functie rond duurzaamheid bij Nasdaq. Zij had op sociale media een bericht geplaatst met grof taalgebruik rond de dood van de 31-jarige Kirk. Dat bericht werd vervolgens op X geplaatst door andere mensen die hun afschuw over de opmerkingen uitspraken. Volgens Nasdaq heeft de vrouw het bedrijfsbeleid ernstig geschonden en is ze daarom ontslagen.
Kirk werd woensdag door een sluipschutter doodgeschoten tijdens een evenement op de Utah Valley University. Kirk gold als een invloedrijke figuur onder aanhangers van president Donald Trump. De verdachte van de moordaanslag is inmiddels opgepakt.
