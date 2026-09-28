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Meer dan honderd doden in Nepal en India na noodweer

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 11:52
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KATHMANDU/NEW DELHI (ANP/DPA) - De autoriteiten in Nepal en India hebben na ernstig noodweer melding gemaakt van meer dan honderd doden. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen.
De meeste slachtoffers vielen in Uttar Pradesh, een Indiase deelstaat die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten.
Wegen liepen er onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. De slachtoffers vielen onder meer door modderstromen en overstromingen. Bomen zijn omgevallen, gebouwen ingestort en ook elektrocutie heeft levens gekost.
Overstroming
In Nepal wordt melding gemaakt van 27 doden. Ook zijn er zeven gewonden en worden nog vier mensen vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst.
Het noodweer volgt op de verwoestende overstroming van vorige maand in Nepal. Die heeft aan meer dan 1400 mensen het leven gekost. Duizenden mensen worden nog vermist.
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