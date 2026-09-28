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Waterpeil Rijn bij Keulen en Kaub zakt naar laagterecords

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 11:54
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KEULEN (ANP) - De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Scheepvaart op de belangrijke vaarweg wordt daardoor verder verstoord. Het waterpeil bij Keulen bereikte een nieuw laagterecord en lijkt deze week nog verder te dalen. Bij Kaub, een belangrijk knelpunt in de Rijn, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul.
De lage waterstanden zorgen ervoor dat scheepvaart met veel minder lading dan normaal kan varen. De waterstanden zijn nog lager dan halverwege augustus toen de droogte en hitte voor uitzonderlijk weinig water in de rivier zorgden. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht, wat voor enige verlichting kan zorgen.
Bij Keulen is het waterpeil maandag 40 centimeter en dat gaat volgens cijfers van de Duitse scheepvaartautoriteit (WSA) later deze week naar 36. Het peil bij Kaub, nabij Koblenz, staat op 3 centimeter en gaat deze week richting min 3. Het waterpeil wordt gemeten tegen een vast punt. De vaardiepte bij Kaub is ruim 1 meter dieper dan het waterpeil.
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