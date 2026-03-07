ECONOMIE
Groenewoud derde na eerste dag WK allround, Beune vierde

Sport
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 15:59
anp070326108 1
HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud staat na de eerste dag van het WK allround derde in het algemeen klassement. De 27-jarige schaatsster kwam op de tweede afstand, de 3000 meter, tot de tweede tijd met 3.57,37. Ragne Wiklund uit Noorwegen en Miho Takagi uit Japan gaan na de eerste dag gedeeld aan de leiding.
Wiklund won de 3000 meter in 3.56,83. Daarmee was ze iets sneller dan Marijke Groenewoud. Groenewoud versloeg in de slotrit titelverdedigster Joy Beune die derde werd met 4.00,09. Antoinette Rijpma-de Jong kwam in de eerste rit tot 4.03,22, goed voor de zesde tijd. Ze zakte in het klassement naar de vijfde plaats. Beune staat in het klassement vierde na dag één.
De schaatssters rijden zondag nog de 1500 en 5000 meter.
