Meer dan twintig doden na conflicten in zuidwesten Somalië

BAIDOA (ANP/DPA) - Zeker 23 mensen zijn gedood bij een gewapend conflict tussen het Somalische staatsleger en milities gelieerd aan een voormalig regionaal leider. Dat meldt persbureau dpa op gezag van een Somalische parlementariër. De onlusten, die meer dan vijf uur aanhielden, vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa.

Bij de gevechten zou mogelijk de islamistische beweging Al-Shabaab betrokken zijn. Het zuidwesten van Somalië is al langere tijd het strijdtoneel van gewelddadige conflicten. Baidoa werd in maart ingenomen door het staatsleger, waarna regiopresident Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen opstapte. Sindsdien zijn er herhaaldelijk geweldsuitbarstingen geweest tussen de twee partijen.