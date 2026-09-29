ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan vierhonderd arrestaties bij schoolprotesten Frankrijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 21:33
anp290926209 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP) - Bij demonstraties op scholen in Frankrijk zijn zeker 440 arrestaties verricht, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder op dinsdag stond dat aantal nog op circa veertig. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen.
Er heerst onvrede op scholen in Frankrijk, onder meer vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Rond Parijs werd daarom sinds afgelopen week geprotesteerd, waarna een scholierenbond opriep tot landelijke protesten op scholen.
Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez verklaarde tegen BFMTV dat de diensten secuur hebben opgetreden tegen het geweld en de vernielingen die daarmee gepaard gingen. De politie zou "extreem proportioneel" hebben gehandeld.
De burgemeester van de Noord-Parijse gemeente Saint-Denis noemde het geweld eerder op dinsdag in sommige gevallen geoorloofd. Nunez noemde die opmerkingen tegenover BFMTV "zeer ernstig" en "onacceptabel".
loading

POPULAIR NIEUWS

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

132353092_m

Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

106413993_m

Duitser rijdt tijdens inparkeren zijn vrouw dood: ‘Plots accelereerde hij’

iphone-oplader-header

Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Loading