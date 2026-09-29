Meer dan vierhonderd arrestaties bij schoolprotesten Frankrijk

PARIJS (ANP) - Bij demonstraties op scholen in Frankrijk zijn zeker 440 arrestaties verricht, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder op dinsdag stond dat aantal nog op circa veertig. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen.

Er heerst onvrede op scholen in Frankrijk, onder meer vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Rond Parijs werd daarom sinds afgelopen week geprotesteerd, waarna een scholierenbond opriep tot landelijke protesten op scholen.

Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez verklaarde tegen BFMTV dat de diensten secuur hebben opgetreden tegen het geweld en de vernielingen die daarmee gepaard gingen. De politie zou "extreem proportioneel" hebben gehandeld.

De burgemeester van de Noord-Parijse gemeente Saint-Denis noemde het geweld eerder op dinsdag in sommige gevallen geoorloofd. Nunez noemde die opmerkingen tegenover BFMTV "zeer ernstig" en "onacceptabel".