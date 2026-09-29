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Milieuorganisatie dient in Brussel klacht in over Nieuw-Zeeland

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 21:29
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UTRECHT (ANP) - De Nederlandse milieuorganisatie Both ENDS dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland, omdat het land klimaatafspraken uit een twee jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie niet zou nakomen. De Nieuw-Zeelandse regering hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde ze onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte.
Both ENDS vindt dat daarmee de afspraak geschonden wordt dat de EU en Nieuw-Zeeland milieuwetgeving niet zullen afzwakken om investeringen en handel aan te moedigen. Ook zou Nieuw-Zeeland de belofte om zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs niet langer nakomen.
De milieuorganisatie heeft de klacht ingediend bij een meldpunt waar mensen de Europese Commissie kunnen verzoeken om naleving van handelsafspraken af te dwingen. Zij krijgt daarbij steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
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