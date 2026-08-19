Meer Drentse gemeenten gaan brief boerenprotest niet ondertekenen

ASSEN (ANP) - Ook de Drentse gemeenten Emmen, Meppel, Tynaarlo en Aa en Hunze zullen geen handtekening zetten onder een brief van boeren die woensdag demonstreren. De betogers vragen de gemeenten om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen.

Emmen, de grootste gemeente van Drenthe, laat aan het ANP weten niet over het stikstofbeleid te gaan. "Wij ondertekenen de brief niet. Wij gaan hier als gemeente niet over. Dit ligt bij de provincie en het Rijk", aldus een woordvoerster. Ook Aa en Hunze wijst naar anderen. "Wij gaan hier als gemeente niet over. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij andere partijen", stelt een woordvoerder.

Dat Tynaarlo niet ondertekent, betekent volgens de gemeente niet "dat we de zorgen van de agrarische sector niet serieus nemen". Maar de gemeente zegt dat er een verschil is "tussen het opkomen voor de belangen van onze inwoners en het innemen van een politiek standpunt over beleid waarvoor andere overheden in de eerste plaats verantwoordelijk zijn".