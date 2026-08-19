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Rusland en Oekraïne ruilen ruim 200 gevangenen

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 11:49
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MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland en Oekraïne hebben opnieuw een gevangenenruil gedaan, meldt het Russische persbureau Interfax. Beide landen leverden 103 krijgsgevangenen aan de andere partij.
Rusland en Oekraïne hebben tijdens de 4,5 jaar durende oorlog duizenden gevangenen uitgewisseld. Het is een van de weinige kwesties waar de twee landen nog afspraken over kunnen maken met elkaar. Gesprekken over een staakt-het-vuren of einde aan de oorlog zijn zeldzaam en hebben tot nog toe alleen verdere gevangenenruilen opgeleverd.
Deze ruil werd geregeld door de Verenigde Arabische Emiraten, die ook bij eerdere ruilen bemiddelden. In de hoofdstad Abu Dhabi is ook meerdere keren onderhandeld door Oekraïense en Russische delegaties. Nieuwe gesprekken in die stad stonden gepland voor maart, maar die gingen niet door vanwege het begin van de oorlog in Iran. Daarna is het niet meer tot onderhandelingen gekomen.
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