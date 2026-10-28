Meer Europese steden willen bescherming van Strafhof in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Meer steden willen Europese maatregelen om het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. De burgemeesters van Amsterdam, Barcelona, Brussel, Lille, Parijs, Rome en Straatsburg hebben samen met Den Haag een brief gestuurd aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Volgens de acht burgemeesters staat de bescherming van de internationale rechtsorde op het spel. Ze vragen Von der Leyen om "de instrumenten en het internationale netwerk van de Europese Commissie te gebruiken om ervoor te zorgen dat het ICC kan blijven functioneren". De Haagse burgemeester Jan van Zanen pleit al langer voor het beschermen van het ICC.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde begin oktober nieuwe sancties tegen het Strafhof aan. Die treffen het hele ICC, terwijl eerdere sancties alleen waren gericht tegen enkele rechters. De nieuwe strafmaatregelen zouden in de loop van volgend jaar moeten ingaan.

Sancties

In de sancties staat dat Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties geen zaken meer mogen doen met het ICC. De sancties kunnen ook gevolgen hebben voor Europese bedrijven die actief zijn in de Verenigde Staten. De Franse verzekeraar AXA heeft daarom al de banden met het ICC verbroken. Ook werden de creditcards van rechters geblokkeerd.

De Europese Unie kan Europese bedrijven verbieden om zich aan de Amerikaanse sancties te houden. Dat is mogelijk op basis van een zogeheten blokkeringsverordening. Een groot deel van het Europees Parlement wil dat die verordening zo snel mogelijk wordt geactiveerd, maar de lidstaten willen dat nog niet.

Het ICC is in 2002 opgericht om verdachten van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden te vervolgen. Trump is onder meer boos over een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.