Vijftig vriendinnen, allemaal precies zoals jij ze wilt. Dat belooft
SxxxAI, een nieuw platform waarop mannen vanaf 18 jaar een AI
-vriendin
ontwerpen. Uiterlijk, karakter, de eerste date en wat ze in bed wil: de
gebruiker kiest tot in het kleinste detail hoe de digitale wederhelft eruit komt te zien.
Een vriendin maken is gratis, meldt Tyla
.
Chatten en foto’s of video’s laten maken kost €1 tot €85 per maand. Voor 1 euro krijg je tien vriendinnen en 300 credits,
het duurste abonnement geeft 3000 credits en de mogelijkheid een harem van vijftig AI-dames aan te leggen.
Wat het bedrijf zegt
en wat critici zien
Volgens een woordvoerder is SxxxAI bedoeld als “vorm van
entertainment en creatieve interactie” en niet als vervanging van
vrouwen of echte relaties
. Vice
vraagt zich af waarom de dienst dan iets verkoopt dat zo op een relatie
lijkt.
Kim Villanueva, voorzitter van de Amerikaanse vrouwenorganisatie
National Organization for Women, is fel. “Je lost eenzaamheid niet op
door een vrouw te maken die nooit nee mag zeggen”, zei ze tegen de New
York Post. De Amerikaanse psychotherapeut Jonathan Alpert noemt het
platform tegenover Tyla “de moderne opblaaspop” die terugpraat.
Flirten met een chatbot is
al gewoon
Er is markt voor. Uit een peiling van Talker
Research
onder 2000 Amerikanen, juli 2026, blijkt dat 11 procent
weleens romantisch of flirterig met een AI-chatbot praatte. Bij mannen
was dat 15 procent, bij vrouwen 8.
In cijfers
- 27 procent van de Amerikaanse twintigers (Gen Z) had seksueel
getinte gesprekken met een chatbot (Talker Research, 2026).
- 25 procent van de Amerikanen onder de 40 denkt dat AI echte
liefdesrelaties kan vervangen (Institute for Family Studies en YouGov,
2024).
- Bij jonge mannen is dat 28 procent, bij jonge vrouwen 22.
- Minder dan 1 procent van de vrijgezellen heeft al een
AI-partner.
Dat laatste cijfer komt uit hetzelfde onderzoek
van het Institute for Family Studies
. Een echte AI-relatie is dus
nog zeldzaam. WEL schreef eerder over een
New Yorks café voor dates met je chatbot
.
Intimiteit zonder
tegenspraak
De Amerikaanse socioloog Sherry Turkle van het MIT onderzoekt al
jaren hoe mensen zich hechten aan machines. Ze noemt het “kunstmatige
intimiteit”. Een chatbot is altijd beschikbaar en zegt wat jij wilt
horen.
“Het biedt de illusie van intimiteit zonder de eisen.”
Dat zei Turkle tegen de Amerikaanse radiozender NPR. Ze is bang dat
echte relaties daarna te veel gedoe lijken, omdat een mens wel
tegenspreekt. Haar advies: blijf jezelf voorhouden dat het een programma
is. “Er is niemand thuis.”
Wat de Nederlandse
privacywaakhond zag
Ook in Nederland zijn vriendschaps-apps met AI te downloaden. De
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) testte in februari 2025 negen populaire
chatbot-apps voor gezelschap en mentale steun. Sommige ontkenden een AI
te zijn als gebruikers dat vroegen. Ze verzamelen veel gevoelige
gegevens en zeggen vaak niet duidelijk wat ze ermee doen. Functies zoals
een getypt-bolletje en vervolgvragen moeten je langer laten praten.
Over de
risico’s van digitale vriendschap met AI
waarschuwden wetenschappers
eerder al.
Check dit voor je zo’n app
gebruikt
- Lees wat de app met je chats doet: worden ze bewaard, gedeeld of
gebruikt om de AI te trainen?
- Deel geen naam, adres, foto’s van jezelf of anderen of financiële
gegevens.
- Kijk wat het abonnement per jaar kost en hoe je opzegt.
- Let op een app die je steeds terugroept met meldingen of nieuwe
vragen.
- Zit je ergens mee, praat dan met een mens. Bij donkere gedachten kun
je dag en nacht anoniem terecht bij 113 Zelfmoordpreventie
(0800-0113).
Meer weten?