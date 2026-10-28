Vijftig vriendinnen, allemaal precies zoals jij ze wilt. Dat belooft SxxxAI, een nieuw platform waarop mannen vanaf 18 jaar een AI -vriendin ontwerpen. Uiterlijk, karakter, de eerste date en wat ze in bed wil: de gebruiker kiest tot in het kleinste detail hoe de digitale wederhelft eruit komt te zien.

Een vriendin maken is gratis, meldt Tyla . Chatten en foto’s of video’s laten maken kost €1 tot €85 per maand. Voor 1 euro krijg je tien vriendinnen en 300 credits, het duurste abonnement geeft 3000 credits en de mogelijkheid een harem van vijftig AI-dames aan te leggen.

Wat het bedrijf zegt en wat critici zien

Volgens een woordvoerder is SxxxAI bedoeld als “vorm van entertainment en creatieve interactie” en niet als vervanging van vrouwen of echte relaties Vice vraagt zich af waarom de dienst dan iets verkoopt dat zo op een relatie lijkt.

Kim Villanueva, voorzitter van de Amerikaanse vrouwenorganisatie National Organization for Women, is fel. “Je lost eenzaamheid niet op door een vrouw te maken die nooit nee mag zeggen”, zei ze tegen de New York Post. De Amerikaanse psychotherapeut Jonathan Alpert noemt het platform tegenover Tyla “de moderne opblaaspop” die terugpraat.

Flirten met een chatbot is al gewoon

Er is markt voor. Uit een peiling van Talker Research onder 2000 Amerikanen, juli 2026, blijkt dat 11 procent weleens romantisch of flirterig met een AI-chatbot praatte. Bij mannen was dat 15 procent, bij vrouwen 8.

In cijfers

27 procent van de Amerikaanse twintigers (Gen Z) had seksueel getinte gesprekken met een chatbot (Talker Research, 2026).

25 procent van de Amerikanen onder de 40 denkt dat AI echte liefdesrelaties kan vervangen (Institute for Family Studies en YouGov, 2024).

Bij jonge mannen is dat 28 procent, bij jonge vrouwen 22.

Minder dan 1 procent van de vrijgezellen heeft al een AI-partner.

Intimiteit zonder tegenspraak

De Amerikaanse socioloog Sherry Turkle van het MIT onderzoekt al jaren hoe mensen zich hechten aan machines. Ze noemt het “kunstmatige intimiteit”. Een chatbot is altijd beschikbaar en zegt wat jij wilt horen.

“Het biedt de illusie van intimiteit zonder de eisen.”

Dat zei Turkle tegen de Amerikaanse radiozender NPR. Ze is bang dat echte relaties daarna te veel gedoe lijken, omdat een mens wel tegenspreekt. Haar advies: blijf jezelf voorhouden dat het een programma is. “Er is niemand thuis.”

Wat de Nederlandse privacywaakhond zag

Ook in Nederland zijn vriendschaps-apps met AI te downloaden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) testte in februari 2025 negen populaire chatbot-apps voor gezelschap en mentale steun. Sommige ontkenden een AI te zijn als gebruikers dat vroegen. Ze verzamelen veel gevoelige gegevens en zeggen vaak niet duidelijk wat ze ermee doen. Functies zoals een getypt-bolletje en vervolgvragen moeten je langer laten praten.

Check dit voor je zo’n app gebruikt

Lees wat de app met je chats doet: worden ze bewaard, gedeeld of gebruikt om de AI te trainen?

Deel geen naam, adres, foto’s van jezelf of anderen of financiële gegevens.

Kijk wat het abonnement per jaar kost en hoe je opzegt.

Let op een app die je steeds terugroept met meldingen of nieuwe vragen.

Zit je ergens mee, praat dan met een mens. Bij donkere gedachten kun je dag en nacht anoniem terecht bij 113 Zelfmoordpreventie (0800-0113).

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