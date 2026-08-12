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Poetin dreigt met vergelding bij westerse inname Russisch schip

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 11:59
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MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland wraak zal nemen als westerse landen Russische schepen innemen, meldt het Russische persbureau TASS. Rusland zal dan ook westerse schepen in beslag gaan nemen.
Poetin zei dat op een schip in de buurt van het eiland Sakhalin, waar Rusland naar olie en gas boort. Als de plannen om Russische schepen in beslag te nemen worden doorgevoerd, zal Rusland "op dezelfde manier moeten antwoorden", zei Poetin volgens TASS.
De Europese Unie breidde recent sancties uit tegen de zogenoemde Russische schaduwvloot. Daardoor kunnen schepen die worden gebruikt om sancties tegen Rusland te omzeilen niet alleen worden tegengehouden, maar kan de lading ook worden verkocht. De EU zette ook meer schepen op de sanctielijst.
Poetin zei volgens TASS dat Rusland "waar dan ook" zal optreden wanneer het dat nodig vindt.
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