Meer inheemse volken zonder contact met buitenwereld dan gedacht

LONDEN (ANP) - Wereldwijd zijn er zeker 196 inheemse volken die bewust geen contact hebben met de buitenwereld. Dat heeft Survival International, een organisatie die zich inzet voor de rechten van deze volkeren, in kaart gebracht in een nieuw rapport. Het zijn er meer dan volgens eerdere schattingen, die uitgingen van "ten minste honderd" groepen.

De beschreven volken hebben bewust geen contact met de buitenwereld, vaak om zichzelf te beschermen tegen kolonisatie. Het gaat zowel om groepen die als geheel geen contact hebben met de buitenwereld als volkeren waarvan een deel in afzondering leeft. Het recht van inheemse volken om de eigen cultuur op deze manier te beschermen, is vastgelegd in het internationaal recht.

De volken leven verspreid over tien landen in Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied. Brazilië telt naar schatting 124 van deze volken en ongeveer 95 procent van het totale aantal mensen woont in de Amazone. Onder de grootste groepen zonder contact met de buitenwereld zijn de naar schatting vijfhonderd Hongana Manyawa in Indonesië en 750 Mashco Piro in Peru.

Survival International maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze volken en waarschuwt dat de helft van de volken in de komende tien jaar zou kunnen verdwijnen als de bescherming van hun leefgebied niet verbetert. De bedreiging daarvan komt volgens de organisatie onder meer door mijnen, houtkap en veeteelt en doordat "missionarissen en influencers hun leefgebied mogen binnendringen".