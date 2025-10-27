Excuses Wilders aan Timmermans om AI-afbeeldingen: "Ongepast en ongehoord"

PVV-leider Geert Wilders zit de laatste dagen voor de verkiezingen in de hoek waar de klappen vallen. Hij wordt meedogenloos aangevallen om zijn onmogelijke plannen, bestuurlijk geruzie, feitenvrij geroeptoeter en falend beleid. Zijn weerwoord is niet overtuigend; hij komt slap, inspiratieloos en moegestreden over. En nu lijken PVV-Kamerleden ook nog strafbare feiten te hebben gepleegd op Facebook

Wilders biedt Frans Timmermans nu dan ook excuses aan voor lasterlijke afbeeldingen die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt van de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. De afbeeldingen zouden zijn gemaakt en gepost door de Tweede Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns van de PVV.

"Ongepast en ongehoord. Ik neem er afstand van. Site is offline. Excuses aan collega Timmermans", laat de leider van de PVV op X weten.