B&B Vol Liefde’s Magda en Eugène bevestigen relatie: “We reizen samen door Europa”

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
maandag, 27 oktober 2025 om 9:19
ANP-539530969
Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: Magda (75) en Eugène (70) uit B&B Vol Liefde hebben een relatie. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala vertelde Eugène aan Story dat de twee inmiddels onafscheidelijk zijn.
“Ja, zo zie ik het wel”, zegt Eugène over hun relatie. “We zijn heel veel samen. Of Magda is bij mij in Nederland of ik reis naar haar in Frankrijk. Binnenkort gaan we naar Portugal. In eerste instantie gaat Magda in haar eentje, maar halverwege zoek ik haar daar op. Zo reizen we samen door Europa.”
Toch noemt hij het geen verliefdheid in de klassieke zin. “Nee, we zijn te oud om echt verliefd te worden. Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn dat we dit gevoel, op onze leeftijd, hebben gevonden. We hebben beiden een heel lang en mooi huwelijk achter de rug. Door dit avontuur is er een gevoel ontstaan waar we ons beiden heel goed bij voelen. Voor de rest van ons leven.”
De twee denken ook al na over samenwonen. “Als Magda’s B&B in Frankrijk te veel werk wordt, keert ze terug naar Nederland. Dan wil ik met haar samenwonen — liefst in Brabant.”
Bron: Story

