Meer initiatieven bij introweken voor studenten met beperking

DEN HAAG (ANP) - De oproep om introductieweken ook voor studenten met een beperking of met mentale uitdagingen toegankelijk te maken, lijkt navolging te krijgen. In veel steden wordt tijdens de introperiode voor eerstejaars op enige manier rekening gehouden met deze groep, blijkt uit een rondgang.

De organisatie van de OWee in Delft zorgt ervoor dat alle evenementen toegankelijk zijn voor mindervaliden. Ook aan de KEI-week in Groningen, de EL CID in Leiden, de UIT in Utrecht en de Radboud Intro in Nijmegen kunnen studenten met een beperking meedoen. Er wordt gezorgd voor toiletten voor mindervaliden en vooraf wordt geïnventariseerd welke locaties toegankelijk zijn met een rolstoel, zodat studenten niet voor verrassingen komen te staan. Bij de INKOM in Maastricht zijn evenemententerreinen "grotendeels" toegankelijk voor studenten in een rolstoel. Voor slechtzienden is bewegwijzering gemaakt met grote, eenvoudige lettertypen en groot contrast tussen de tekstkleur en de achtergrond.

Verschillende steden geven aan dat mindervalide deelnemers bij hun aanmelding bijzonderheden kunnen doorgeven, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Voor jongeren die snel overprikkeld raken of moeite hebben met drukte, zijn er bijvoorbeeld prikkelarme ruimtes of bepaalde "rustige alternatieven" op het reguliere programma. Zo organiseren ze in Leiden onder meer een prikkelarme borrel en in Wageningen zijn er "neurodiverse" groepjes, voor deelnemers die sneller overprikkeld raken. Ook in Leeuwarden zijn 'prikkelvrije' groepen, waarbij studenten tijdens het drukke programma af en toe kunnen pauzeren. Deze groepjes worden begeleid door mentoren die weten hoe ze deze deelnemers het beste kunnen ondersteunen.

ECIO

Vorig jaar deden het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en studentenorganisaties als ISO en LSVb een oproep aan organisatoren om rekening te houden met alle jongeren, zodat ook studenten met een beperking mee kunnen doen aan de introductieperiodes voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Gebouwen moeten toegankelijk zijn en er zouden ruimtes moeten komen waar studenten zich kunnen terugtrekken als ze te veel prikkels krijgen, zeiden de organisaties destijds.

Het ECIO heeft dit jaar geen inventarisatie gedaan van de veranderingen ten opzichte van vorig jaar en zegt dus niet in te kunnen gaan op de huidige stand van zaken.