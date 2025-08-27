ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer Israëlische aanvallen op Gaza-Stad, overleg in Witte Huis

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 14:21
anp270825119 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische strijdkrachten blijven aanvallen uitvoeren op Gaza-Stad. Volgens het leger zijn er operaties in buitenwijken. Bewoners van de wijk Zeitoun meldden woensdag zware luchtaanvallen met vliegtuigen en drones.
Dinsdag trokken Israëlische tanks de wijk Ebad-Alrahman, ten noorden van het centrum van Gaza-Stad, binnen en vuurden op panden. Volgens ooggetuigen zijn er gewonden gevallen en vluchtten veel mensen naar het zuiden, dieper de stad in.
De Israëlische regering is van plan de hele stad in te nemen en staat onder binnenlandse en buitenlandse politieke druk daarvan af te zien.
De Amerikaanse president Donald Trump vergadert woensdag in het Witte Huis over de Gazastrook. Hij buigt zich daar onder meer over 'een nieuw plan' voor Gaza voor na de oorlog. Volgens zijn speciale gezant Steve Witkoff meent de Amerikaanse regering dat de strijd eind dit jaar voorbij is. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio spreekt woensdag in Washington met zijn Israëlische collega Gideon Saar.
Vorig artikel

Servië volgende tegenstander Nederlandse volleybalsters op WK

Volgend artikel

Oppositiepartijen dringen aan op lijmpoging na coalitiebreuk

POPULAIR NIEUWS

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?