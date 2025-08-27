Meer Israëlische aanvallen op Gaza-Stad, overleg in Witte Huis

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische strijdkrachten blijven aanvallen uitvoeren op Gaza-Stad. Volgens het leger zijn er operaties in buitenwijken. Bewoners van de wijk Zeitoun meldden woensdag zware luchtaanvallen met vliegtuigen en drones.

Dinsdag trokken Israëlische tanks de wijk Ebad-Alrahman, ten noorden van het centrum van Gaza-Stad, binnen en vuurden op panden. Volgens ooggetuigen zijn er gewonden gevallen en vluchtten veel mensen naar het zuiden, dieper de stad in.

De Israëlische regering is van plan de hele stad in te nemen en staat onder binnenlandse en buitenlandse politieke druk daarvan af te zien.

De Amerikaanse president Donald Trump vergadert woensdag in het Witte Huis over de Gazastrook. Hij buigt zich daar onder meer over 'een nieuw plan' voor Gaza voor na de oorlog. Volgens zijn speciale gezant Steve Witkoff meent de Amerikaanse regering dat de strijd eind dit jaar voorbij is. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio spreekt woensdag in Washington met zijn Israëlische collega Gideon Saar.