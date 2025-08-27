Servië volgende tegenstander Nederlandse volleybalsters op WK

BANGKOK (ANP) - De Nederlandse volleybalsters nemen het vrijdag in de achtste finales van het WK in Thailand op tegen Servië. De Servische speelsters verloren hun laatste groepswedstrijd met 3-1 in sets van Japan (23-25 28-30 25-23 18-25) en eindigden daarmee als tweede in groep H, waardoor ze Nederland treffen.

Oranje was een dag eerder als winnaar van groep A geëindigd door een zege in vijf sets op gastland Thailand: 3-2. De speelsters van bondscoach Felix Koslowski hadden in de groep eerder gewonnen van Zweden en Egypte.