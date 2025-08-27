Oppositiepartijen dringen aan op lijmpoging na coalitiebreuk

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen SGP, ChristenUnie en D66 roepen VVD, BBB en NSC op om de coalitie te lijmen na de breuk met de laatstgenoemde partij wegens onenigheid over het Israëlbeleid. "Dit moeten we toch de inwoners van Nederland niet aan willen doen", aldus SGP-leider Chris Stoffer. VVD-leider Dilan Yeşilgöz ziet daar weinig in omdat ze geen tijd wil verdoen aan "exercities waar niks uitkomt".

"Het lijkt wel alsof ze een beetje langs elkaar heen hebben gesproken", concludeert SGP-leider Chris Stoffer over de coalitiebreuk. Hij en ChristenUnie-leider Mirjam Bikker denken dat het meningsverschil tussen VVD, BBB en NSC over maatregelen tegen Israël te overbruggen is.

D66-leider Rob Jetten herhaalt zijn pleidooi om een verkenner aan te stellen. Die moet wat hem betreft onderzoeken of een kabinet van nationale eenheid gevormd kan worden of een lijmpoging kan worden ondernomen. Yeşilgöz vreest dat ook dit tot meer vertraging zal leiden.