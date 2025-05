Meer misstanden in kinderopvang gemeld, maar minder aangiften

DEN HAAG (ANP) - Vertrouwensinspecteurs hebben vorig jaar fors meer meldingen gekregen over misstanden in de kinderopvang, zoals seksueel misbruik of mishandeling. Ze behandelden in totaal 373 dossiers, ruim een derde meer dan een jaar eerder.

Organisaties zijn verplicht om vermoedens van misbruik of mishandeling te overleggen. Als de conclusie dan is dat er een redelijk vermoeden is, moet aangifte bij de politie volgen. Dat gebeurde juist minder vaak. Voor mishandeling verwezen de inspecteurs 22 keer door naar de politie, tegen 37 keer in het jaar ervoor. Het aantal aangiften van misbruik bleef gelijk, op 23.

De vraag is of daadwerkelijk meer misstanden waren, of dat kinderopvangorganisaties zich beter aan hun overlegplicht zijn gaan houden. "Mogelijk speelt de toegenomen bekendheid van het meldpunt van de vertrouwensinspectie een rol, maar ook andere factoren kunnen hieraan bijdragen", schrijft de Inspectie van het Onderwijs, waar de vertrouwensinspecteurs onder vallen.