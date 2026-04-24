Meer regio's naar hoogste waarschuwingsniveau voor natuurbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 7:41
anp240426047 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal regio's waar natuurbranden kunnen ontstaan, neemt snel toe. In Twente en Noord- en Oost-Gelderland geldt nu ook het hoogste waarschuwingsniveau door de aanhoudende droogte. Deze fase 2 is afgekondigd door de brandweer.
Wanneer het lang droog is, groeit het risico op natuurbranden. Het vuur kan zich vervolgens snel en onvoorspelbaar verspreiden. Hulpdiensten kunnen verkenningsvluchten uitvoeren en soms worden stookverboden ingevoerd. Bezoekers van natuurgebieden moeten voorzichtig zijn met vuur en sigarettenpeuken.
Fase 2 geldt sinds donderdag in de veiligheidsregio's Utrecht, Hollands-Midden, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, IJsselland en Gelderland-Zuid. Op woensdag werd het hoogste waarschuwingsniveau uitgeroepen voor Haaglanden, dus Den Haag en omstreken.
Sinds begin april waarschuwt de brandweer al voor de verhoogde kans op natuurbranden in de regio's Kennemerland en Noord-Holland-Noord, waar de Noord-Hollandse duinen onder vallen.
anp 495501132

anp 324879728

236601661_m

109652183_m

Ghislaine-Maxwell-trump-3ddfa039e16f4002862a85dbac4408fd

generated-image

