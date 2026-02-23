ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere doden bij droneaanvallen in Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 8:14
anp230226067 1
KYIV (ANP/AFP) - Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker drie mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten. In de regio Odesa kwamen twee mensen om bij een droneaanval, aldus gouverneur Oleh Kiper. Drie mensen raakten daar gewond. In het zuiden, bij Zaporizja, kwam een man in de dertig om bij eveneens een droneaanval. In het oostelijke Charkiv kwam een raket neer in een woonwijk. Slachtoffers en schade van die aanval werden niet direct gemeld.
In een interview met de BBC sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky opnieuw zijn overtuiging uit dat zijn land de oorlog zal winnen. Gevraagd of hij denkt dat een Derde Wereldoorlog ophanden is, zei het staatshoofd: "Ik denk dat Poetin die al begonnen is. De vraag is hoeveel gebied hij zal kunnen grijpen, en hoe hem daarin te stoppen." Zelensky: "Rusland wil de wereld een andere manier van leven opleggen, en de levens veranderen van zij die al voor zichzelf gekozen hebben."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

217731807_m

Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading