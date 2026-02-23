Meerdere doden bij droneaanvallen in Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker drie mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten. In de regio Odesa kwamen twee mensen om bij een droneaanval, aldus gouverneur Oleh Kiper. Drie mensen raakten daar gewond. In het zuiden, bij Zaporizja, kwam een man in de dertig om bij eveneens een droneaanval. In het oostelijke Charkiv kwam een raket neer in een woonwijk. Slachtoffers en schade van die aanval werden niet direct gemeld.

In een interview met de BBC sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky opnieuw zijn overtuiging uit dat zijn land de oorlog zal winnen. Gevraagd of hij denkt dat een Derde Wereldoorlog ophanden is, zei het staatshoofd: "Ik denk dat Poetin die al begonnen is. De vraag is hoeveel gebied hij zal kunnen grijpen, en hoe hem daarin te stoppen." Zelensky: "Rusland wil de wereld een andere manier van leven opleggen, en de levens veranderen van zij die al voor zichzelf gekozen hebben."