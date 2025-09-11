ECONOMIE
Meerdere doden bij ontploffing tankwagen in Mexico-Stad

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 4:23
MEXICO-STAD (ANP) - Bij een explosie van een tankwagen met gas in het oosten van Mexico-Stad, zijn drie mensen overleden. Bijna 70 anderen raakten bij het incident gewond.
De explosie vond plaats terwijl het voertuig in Iztapalapa reed, een dichtbevolkt district in de stad. Meerdere slachtoffers hebben tweede- en derdegraads brandwonden opgelopen.
De vrachtwagen, met een inhoud van 49.500 liter gas, kantelde onder een viaduct waarna hij explodeerde, meldde Clara Brugada, de burgemeester van de Mexicaanse hoofdstad. Achttien andere voertuigen vlogen in brand na de explosie.
Op beelden die op sociale media circuleren zijn mensen te zien met brandwonden en gescheurde kleding die na de explosie wegrennen. Het openbaar ministerie doet onderzoek naar het ongeluk.
