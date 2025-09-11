Nog nooit zoveel jongeren lid van bieb, meldt KB

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 2,4 miljoen jongeren zijn lid van een openbare bibliotheek, het hoogste aantal ooit. Dat is bijna driekwart van die leeftijdsgroep, meldt de KB. De organisatie, die vroeger de Koninklijke Bibliotheek heette, zegt dat ook meer jongvolwassenen lid zijn geworden.

Bibliotheken werken de afgelopen jaren meer samen met basisscholen en middelbare scholen. Dit moet kinderen stimuleren om te lezen. Daardoor werden 876.000 kinderen bereikt.

Daarnaast is er steeds meer te doen in de bieb. De instellingen organiseerden vorig jaar iets minder dan 400.000 activiteiten. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. Mensen kunnen bij bibliotheken terecht voor bijvoorbeeld cursussen digitale vaardigheid, taallessen en cultuureducatie.

Bibliotheken leenden wel minder papieren boeken uit. Vorig jaar gebeurde dat 51,5 miljoen keer, 16 procent minder dan vijf jaar ervoor. In diezelfde periode steeg het aantal keren dat een e-book werd uitgeleend juist met 50 procent naar 5,8 miljoen.

