ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Witte Huis: samen met Oekraïne gewerkt aan aangepast vredesplan

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 1:01
anp241125003 1
GENÈVE/WASHINGTON (ANP) - Gesprekken in Genève over het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne en Rusland zijn zondag volgens het Witte Huis "constructief, gefocust en respectvol" verlopen. Er is volgens de Amerikanen samen met Oekraïne gewerkt aan een "aangepast en verfijnd" vredesplan. Wat daar precies in staat en hoe het verschilt van het Amerikaanse 28-puntenplan, is niet duidelijk.
De twee partijen zijn overeengekomen daar "in de komende dagen" verder aan te werken, schrijft het Witte Huis zondagavond in de verklaring. "Zij blijven daarbij in nauw contact met Europese bondgenoten."
Inhoudelijk deelt het Witte Huis niets over de gesprekken, al staat in de verklaring wel dat "Oekraïne aangeeft dat al hun zorgen zijn besproken". Het gaat dan onder meer om veiligheidsgaranties en politieke soevereiniteit.
Het Witte Huis stelt dat de Oekraïense delegatie gelooft dat het aangepaste plan "de nationale belangen van Oekraïne weerspiegelt en op zowel korte als lange termijn de veiligheid van het land waarborgt".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

Loading