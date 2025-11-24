Witte Huis: samen met Oekraïne gewerkt aan aangepast vredesplan

GENÈVE/WASHINGTON (ANP) - Gesprekken in Genève over het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne en Rusland zijn zondag volgens het Witte Huis "constructief, gefocust en respectvol" verlopen. Er is volgens de Amerikanen samen met Oekraïne gewerkt aan een "aangepast en verfijnd" vredesplan. Wat daar precies in staat en hoe het verschilt van het Amerikaanse 28-puntenplan, is niet duidelijk.

De twee partijen zijn overeengekomen daar "in de komende dagen" verder aan te werken, schrijft het Witte Huis zondagavond in de verklaring. "Zij blijven daarbij in nauw contact met Europese bondgenoten."

Inhoudelijk deelt het Witte Huis niets over de gesprekken, al staat in de verklaring wel dat "Oekraïne aangeeft dat al hun zorgen zijn besproken". Het gaat dan onder meer om veiligheidsgaranties en politieke soevereiniteit.

Het Witte Huis stelt dat de Oekraïense delegatie gelooft dat het aangepaste plan "de nationale belangen van Oekraïne weerspiegelt en op zowel korte als lange termijn de veiligheid van het land waarborgt".