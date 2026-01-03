ECONOMIE
Meerdere doden door aardbeving met kracht van 6.5 in Mexico

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 1:28
anp030126006 1
MEXICO-STAD (ANP) - Een aardbeving met een kracht van 6.5 heeft vrijdag de Mexicaanse hoofdstad en de toeristische kustplaats Acapulco getroffen. Daarbij kwamen minstens twee mensen om het leven.
De Amerikaanse Geologische Dienst meldde dat de beving kort voor 08.00 uur 's ochtends lokale tijd plaatsvond nabij Acapulco. De beving was voelbaar tot op 400 kilometer afstand in Mexico-Stad.
Een 60-jarige man kwam in de hoofdstad om het leven nadat hij viel tijdens het evacueren van zijn appartement, aldus lokale autoriteiten. Twaalf anderen in de stad raakten gewond. Er waren geen meldingen van grote schade.
Het andere slachtoffer viel in San Marcos, ten oosten van Acapulco. Daar kwam een vrouw van in de vijftig om het leven toen haar huis instortte.
