Meerdere doden door lawine bij Oostenrijks skioord St. Anton

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 20:14
ST. ANTON AM ARLBERG (ANP) - Een lawine bij St. Anton am Arlberg in het westen van Oostenrijk heeft vrijdag aan zeker twee mensen het leven gekost. Dat meldt Blick.
Vijf skiërs raakten bedolven door de sneeuwmassa die vrijdagmiddag van de berg zakte. Volgens Blick werden meerdere reddingsteams en drie helikopters ingezet. Eén persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis, twee anderen konden ook worden bevrijd. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat. Vermoedelijk werd er buiten de piste geskied.
De laatste dagen vinden veel lawines plaats in skigebieden. Zo overleed in Italië donderdag een man, nadat hij in het noorden van dat land in een lawine terecht was gekomen. In de Franse Alpen kwamen dinsdag drie mensen om het leven, eveneens door lawines. Het gehele skiseizoen zijn in dat gebied al 28 mensen omgekomen door lawines.
