Meerdere doden in Gaza na Israëlische aanvallen

Door Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag acht mensen gedood, melden noodhulpdiensten en plaatselijke ziekenhuizen. Onder de slachtoffers is een kind.

Vijf mensen werden gedood in de zuidelijke stad Khan Younis, en drie in Gaza-stad. Dat staat in een verklaring van de burgerbescherming, die opereert onder het gezag van Hamas. Lokale ziekenhuizen melden dat ze lichamen van de slachtoffers hebben ontvangen. Er werden ook enkele gewonden naar de ziekenhuizen gebracht.

"Vliegtuigen van de bezettingsmacht hebben verschillende dienstdoende politieagenten aangevallen", zei het lokale ministerie van Binnenlandse Zaken over de aanval op Khan Younis. Het Israëlische leger heeft verklaard dat het een "terrorist" in het zuiden van Gaza en verschillende anderen in het noorden had aangevallen.

De oorlog in Gaza heeft tienduizenden levens gekost. Sinds oktober 2025 geldt een bestand, maar sindsdien zijn door Israëlische aanvallen meer dan 1500 mensen omgekomen in het gebied.