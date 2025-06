SOEMY (ANP) - Door Russische droneaanvallen zijn in de Oekraïense regio Soemy zeker drie mensen om het leven gekomen, onder wie een kind, melden lokale autoriteiten dinsdag.

"Rond middernacht voerden de Russen een massale aanval uit", meldde het hoofd van het militaire bestuur van de regio. "We hebben informatie over drie doden. Onder hen is een 8-jarige jongen", zei hij, eraan toevoegend dat ook drie mensen gewond raakten bij de aanval.