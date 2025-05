NSC wil voor de zomer stikstofspoedwet

NSC-Kamerlid Harm Holman wil dat het kabinet voor de zomer met een stikstofspoedwet komt. Daarmee moet het verlenen van vergunningen voor boeren en bedrijven weer mogelijk worden. Holman stelde donderdag in een debat dat de huidige stikstofplannen van landbouwminister Femke Wiersma fors tekortschieten.

De coalitiepoliticus vroeg zich in het debat hardop af of het instellen van een commissie van ministers heeft geholpen. Die commissie is ingesteld nadat de rechter in de Greenpeace-zaak nog maar eens bevestigde dat in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. "Maar over de uitspraak wordt met geen woord gerept", aldus Holman. Hij vraagt zich af wat het kabinet doet om aan die uitspraak te voldoen.

Holman sluit zich aan bij het ongeduld van veel partijen in de Tweede Kamer. Toch zegt de NSC'er "geen andere keus" te hebben dan vertrouwen te hebben in de minister.