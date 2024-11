Meerdere doden tijdens storm Bert in Engeland en Wales

Zeker vijf mensen zijn omgekomen in Engeland en Wales tijdens storm Bert. Dat schrijven verschillende nieuwsmedia waaronder The Guardian. De storm die het Verenigd Koninkrijk dit weekend teisterde, zorgde voor onder meer overstromingen. Duizenden gebouwen zitten nog steeds zonder stroom, volgens PowerOutage, een data-aggregator.

Het levenloze lichaam van een 75-jarige werd zondagmiddag gevonden in het noorden van Wales. Een man van in de zestig stierf nadat er een boom op zijn auto viel. Een man in de tachtig overleed in het ziekenhuis nadat hij was gered uit een auto die in het water vast was komen te zitten. Twee andere mannen kwamen ook om tijdens de storm, allebei bij ongelukken. Het is onduidelijk of beide incidenten te maken hadden met storm Bert.