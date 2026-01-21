ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere Europese landen doen niet mee aan vredesraad

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 11:25
anp210126101 1
DEN HAAG (ANP/RTR/AFP) - Meerdere Europese landen zien momenteel af van deelname aan de Raad van Vrede, een initiatief van de Amerikaanse president Donald Trump. Het gaat om in ieder geval Zweden en Noorwegen en volgens bronnen ook Italië en Frankrijk.
Een Noorse staatssecretaris stelt dat "het Amerikaanse voorstel een aantal vragen oproept" die verdere dialoog met de Verenigde Staten vereisen. Noorwegen zal daarom niet deelnemen en niet aanwezig zijn bij de geplande ondertekeningsceremonie in Davos, voegde hij eraan toe.
Kort daarvoor zei de Zweedse premier Ulf Kristersson dat Zweden geen lid zal worden met de tekst die tot dusver over de raad is gepresenteerd. Italië zal ook niet meedoen, bericht Corriere della Sera woensdag. De Italiaanse krant meldt niet waar deze informatie vandaan komt. Frankrijk is volgens bronnen eveneens niet van plan deel uit te maken van de raad.
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

anp200126178 1

Trumpslump: Wall Street hard omlaag na tariefdreiging Trump om Groenland

Loading