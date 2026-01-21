Meerdere Europese landen doen niet mee aan vredesraad

DEN HAAG (ANP/RTR/AFP) - Meerdere Europese landen zien momenteel af van deelname aan de Raad van Vrede, een initiatief van de Amerikaanse president Donald Trump. Het gaat om in ieder geval Zweden en Noorwegen en volgens bronnen ook Italië en Frankrijk.

Een Noorse staatssecretaris stelt dat "het Amerikaanse voorstel een aantal vragen oproept" die verdere dialoog met de Verenigde Staten vereisen. Noorwegen zal daarom niet deelnemen en niet aanwezig zijn bij de geplande ondertekeningsceremonie in Davos, voegde hij eraan toe.

Kort daarvoor zei de Zweedse premier Ulf Kristersson dat Zweden geen lid zal worden met de tekst die tot dusver over de raad is gepresenteerd. Italië zal ook niet meedoen, bericht Corriere della Sera woensdag. De Italiaanse krant meldt niet waar deze informatie vandaan komt. Frankrijk is volgens bronnen eveneens niet van plan deel uit te maken van de raad.