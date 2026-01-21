Partijen EU-parlement halen uit naar uiterst-rechts om Trump

STRAATSBURG (ANP) - Meerdere partijen in het Europees Parlement hebben vanwege de spanning om Groenland uitgehaald naar uiterst-rechtse politici om hun affiniteit met de Amerikaanse president Donald Trump. Met name Jordan Bardella, rechterhand van Franse politica Marine Le Pen, en zijn partij Patriotten voor Europa kregen veel verwijten in een debat over de soevereiniteit van de EU.

"De patriotten moeten beslissen of ze echte Europeanen zijn of een kolonie van Washington", zei Manfred Weber, leider van de grootste partijgroep in het parlement, de centrumrechtse EVP. "Dat is wat er hier op het spel staat."

Valérie Hayer van de liberale partijgroep Renew sprak Bardella persoonlijk aan. "U zei dat er een wind van vrijheid over ons heen zou waaien als Trump verkozen zou worden. Bent u daar nu een jaar later blij mee, met wat u heeft gezegd?"

In zijn eigen bijdrage had Bardella het niet over Groenland of de VS, maar met name over boeren en de handelsdeal met Mercosur-landen.