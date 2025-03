OOSTERHOUT (ANP) - Bij een schietincident in Oosterhout (Noord-Brabant) zijn volgens de politie meerdere gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder is er op twee plekken in de buurt van elkaar geschoten.

Er is nog niemand aangehouden. Boven het gebied cirkelt een politiehelikopter, ook is een traumahelikopter onderweg.

Over waarom er is geschoten is nog niets bekend. De politie roept mensen die informatie hebben over een eventuele verdachte op om 112 te bellen.